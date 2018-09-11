Курские археологи раскопали уголовное дело о хищении двух миллионов рублей

Курск, , 17:44 — REGNUM В Курске бывших начальника и главного бухгалтера региональной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия будут судить за присвоение бюджетных денег. Об этом сообщила пресс-служба регионально управления СК РФ.

По данным следствия, с 31 октября 2016 по 3 апреля 2017 года главный бухгалтер ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» сговорился с начальником, и вдвоем они присвоили более 2 миллионов 160 тысяч рублей. Для этого с индивидуальным предпринимателем было заключено восемь фиктивных договоров оказания услуг. По этим договорам инспекция нанимала предпринимателя для организации археологических раскопок, которые на самом деле никто не проводил. Бюджетные средства обвиняемые обналичили и присвоили.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору». Следователи установили восемь эпизодов преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.