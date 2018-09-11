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ФАС заинтересовала реклама Durex о «каждом втором россиянине с инфекцией»

Общество

Антимонопольная служба предписала ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» устранить нарушения в рекламе презервативов на федеральных телеканалах

ФАС заинтересовала реклама Durex о «каждом втором россиянине с инфекцией»
Davide Ciriello
Пустая упаковка из-под презервативов Durex

Москва, 11 сентября 2018, 17:29 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недостоверной рекламу презервативов Durex, распространявшуюся в эфире российских федеральных телеканалов, сообщает 11 сентября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ФАС поступили многочисленные жалобы от граждан на рекламный ролик, в котором утверждалось, что «практически каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией».

Данное утверждение сопровождалось отсылкой к Методическим рекомендациям №33 «Как родить здорового ребёнка» департамента здравоохранения Москвы, однако, по данным ФАС, в указанном документе не содержалось статистических данных о такого рода заболеваемости.

Так образом, как сочли в антимонопольной службе, в рекламе Durex приводились «не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний», что является нарушением положений федерального закона «О рекламе».

ФАС предписал ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» прекратить нарушения закона. Также сообщается, что в настоящее время готовится к возбуждению административное дело для назначения штрафа рекламодателю.

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Закон «О рекламе»
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