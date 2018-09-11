В Курганской области бесплатно накормят детей и беременных

Курган, , 17:35 — REGNUM В Зауралье решили поддержать детей и женщин, которые живут за чертой бедности и не могут полноценно питаться. Однако социальную помощь указанные категории населения получат по медицинским показаниям. Соответствующий проект закона одобрили региональные власти 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект «О внесении изменений в закон Курганской области «О здравоохранении в Курганской области» предполагает расширение числа зауральцев, которые могут получить дополнительную помощь. Изменения касаются закона в той его части, где идет речь об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трёх лет по медицинским показаниям. Социальная поддержка будет оказываться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

Напомним, что согласно постановлению областного правительства от 24 июля 2018 года, величина прожиточного минимума в Зауралье за II квартал 2018 года в расчете на душу населения равна 9730 рублей (ранее — 9372 рубля). При этом для трудоспособного населения она составляет 10 361 рубль (вместо 9971 рубля), для пенсионеров — 8031 рубль (вместо 7752), для детей — 10 347 рубль (ранее — 9973 рубля).