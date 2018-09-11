В Москве назрела необходимость введения штрафов за опасные селфи

Москва, , 19:11 — REGNUM В Москве давно назрела необходимость штрафовать за «опасные селфи», сделанных на крышах домов, так как все предпринятые ранее меры помогли лишь незначительно сократить число «руферов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор проекта «Безопасная столица» Владимир Каширов, комментируя проект федерального закона, внесенного депутатами Мосгордумы в Госдуму РФ.

По его словам, часть любителей фотографироваться на крышах удалось отвадить с помощью спецкраски, которой обрабатывали выходы наверх. Благодаря специфическим пятнам об увлечении подростков узнавали родители, но проблема эта мера не решила.

«Опасные селфи сопряжены с опасностью потерять жизнь, зачастую они делаются с крыш с помощью так называемых руферов. Мы тоже с этим боролись. Проводили работу, в школы ходили, говорили с полицией, внедрялись в социальные группы, ничего не сработало. Самые молодые руферы, которых мы задерживали, братья 15 лет и шести лет, они тоже делали снимки с крыш, в том числе селфи», — подчеркнул он.

Напомним, ранее председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что городской парламент может выйти с новой законодательной инициативой по поводу запрета курения в общественных местах так называемых систем нагревания табака.

«Помимо запрета, Минздрав должен провести расследование, что содержится внутри таких сигарет, чем чревато курение, предоставить статистику заболеваний. Сейчас этого нет ни у нас, ни на Западе, и это странно», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Мосгордумы Инна Святенко («Единая Россия») не исключила возможность введения наказания за опасные селфи. Так, в планах Мосгордумы ввести наказание для руферов — экстремалов, залезающих на крыши высоток.

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