Более 9 тысяч бюллетеней испортили жители Архангельской области

Архангельск, , 17:04 — REGNUM На выборах в Архангельское областное Собрание, состоявшихся 9 сентября, было испорчено 9193 бюллетеня. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Число недействительных бюллетеней сопоставимо с числом отданных за некоторые партии голосов. Так, например, «Родина» получила на этих выборовах поддержку 10 281 избирателя, а «Коммунистам России» жители региона отдали 11 163 голоса.

«Большое число испорченных бюллетеней — это проявление протестных настроений. Более 9 тысяч — это те люди, которые не нашли свою партию в списке бюллетеней», — прокомментировал ситуацию политолог Андрей Чураков.

По его мнению, голосование в области было протестным на 90% — оппозиция получила протестные голоса, значительно улучшив свой результат по сравнению с прошлыми выборами

Напомним, «Единая Россия» набрала на минувших выборах в областное Собрание 31,59% голосов, ухудшив свой результат на 9,1%. ЛДПР удалось поднять свою планку на 11,5%, КПРФ — на 6%, «Справедливой России» — на 4,6%.