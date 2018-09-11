На ВЭФ обсудили вытеснение людей с рабочих мест роботами

Владивосток, , 16:52 — REGNUM Несмотря на то, что роботизация промышленности постепенно будет вести к сокращению рабочих мест, человечество не должно перешагнуть «людоедскую грань» уничтожения «лишних людей», заявил проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Голохвастов. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, хотя вытеснение людей машинами из некоторых сфер обязательно произойдет, не следует вести речь о ликвидации «лишнего человечества», а нужно работать над тем, чтобы люди, «которые потеряют рабочие места после поголовной роботизации», не оказались на обочине жизни.

«Нужно, чтобы постоянно растущее население ни в чем не нуждалось в будущем. Нельзя торопиться, но нельзя и опаздывать», — подчеркнул Голохвастов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля директор Центра ситуационного анализа РАНХиГС Александр Савченко заявил, что развитие цифровой экономики может привести к тому, что многие рутинные профессии исчезнут из-за роботизации.

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