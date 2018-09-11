Для обжалующих штраф водителей остается возможность оплатить его со скидкой

Москва, , 16:50 — REGNUM Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере 50% от суммы наложенного штрафа, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

В настоящее время нередки ситуации, когда при выявлении факта административного правонарушения с применением средств фото‑ и видеофиксации, правонарушитель получает копию постановления о наложении штрафа по почте после истечения 20-дневного срока. В таком случае, фактически исключается возможность для льготной уплаты штрафа, отметил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается предоставить возможность восстановления по ходатайству правонарушителя пропущенного срока для льготной уплаты штрафа в случае, если копия постановления, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда.