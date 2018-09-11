С 2019 года в Тверской области расширят поддержку семей с детьми — Руденя

Тверь, , 16:46 — REGNUM В 2019 году в Тверской области планируется ввести три новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Об этом говорилось 11 сентября на заседании правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Основной темой его стала реализация в регионе семейной политики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Главная задача семейной политики — это обеспечение семейного благополучия, роста рождаемости, создание условий для того, чтобы каждый ребёнок рос здоровым, получал образование, реализовывал свои таланты и способности на территории Тверской области», — отметил губернатор Игорь Руденя.

С нового, 2019 года, в регионе появится три новых вида выплат для семей с детьми. Так, буде введена ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей — она составит две тысячи рублей. Еще одна выплата — в размере 200 тыс. рублей — будет выделяться молодым семьям до 25 лет при рождении первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака. Выплата будет единовременной и будет направлена на частичное погашение ипотечного кредита. Еще одну выплату смогут получать родители детей-инвалидов с кохлеарными имплантами: на компенсацию расходов по приобретению комплектующих речевого процессора один раз в год будет выделяться 30 тыс. рублей.

Всего сегодня в регионе действует около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. В 2018 году на эти цели выделено 2,7 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд — средства областного бюджета, 930 млн — федерального. За первые полгода 2018 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получили более 6 тыс. 700 человек, ежемесячное пособия при рождении третьего или последующих детей до трех лет — более 6 тыс. 400 семьей, нуждающихся в поддержке, региональный материнский капитал — 825 человек. Кроме того, выплаты предоставляются многодетным, малоимущим и замещающим семьям. Адресной социальной помощью на основе социального контракта воспользовались 130 семей: социальный контракт размером до 150 тыс. рублей помогает семьям начать собственное дело и улучшить свое материальное положение.

Напомним также, что в рамках реализации «демографического пакета» президента Владимира Путина в регионе предоставляется ежемесячная выплата на первого ребенка в размере 10 625 рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено 152 млн рублей. Получателями выплаты стали уже 1265 семей.

Как сообщало ранее, также на заседании правительства стало известно о создании в регионе 24 центров содействия семейному воспитанию.

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