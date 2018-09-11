В Ростове-на-Дону вместо рынка построят долгожданную школу

Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM Ростовские депутаты сделали первый шаг к строительству долгожданной для густонаселённого Западного жилого массива школы. Решением народных избранников земля под строительство общеобразовательного учреждения передана в муниципальную собственность, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

В составе имущества — земельный участок площадью 33 тыс. квадратных метров и сооружение 17 тыс. 590 квадратных метров. Переданная часть земли расположена в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. В настоящее время здесь расположен рынок «Привоз».

"После того, как земля становится муниципальной, здесь планируется проектирование школы на 1400 мест. Это предусмотрено генеральным планом города. Так как площадь участка большая, я думаю на ней возможно размещение и детского сада, и других социальных объектов. Кстати, территория возле Южного федерального университета не осваивается — там очень много свободной земли», — обратил внимание депутат гордумы Валерий Левченко.

Он выразил надежду, что эти участки будут переданы из федеральной в муниципальную собственность.

Отметим, что строительство школы будет вестись в соответствии с программой «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016−2025 годы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовчане, проживающие в Западном микрорайоне города-миллионника, в 2018 году обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить школу, о которой они мечтают уже 15 лет. Территория, на которой должно было появиться образовательное учреждение, власти отдали под застройку многоквартирных домов.

После этого стало известно, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев встретился с представителями АО «Дом.РФ» по вопросу передачи земельного участка в границах улиц Зорге — Мильчакова — Благодатная в муниципальную собственность города из земель федеральной собственности.

«Передачу участка в муниципальную собственность запланировано завершить в течение одного месяца. Проектирование и строительство указанного школьного комплекса будет предусмотрено при формировании бюджета на 2019−2021 годы», — сообщали в пресс-службе мэрии в июне 2018 года.

Читайте по теме: Ростовчане умоляют Путина построить школу вместо высотки

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону построят школу на 1,1 тыс. мест почти за 1 млрд рублей