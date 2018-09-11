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Кадыров поддержал главу Росгвардии Золотова в конфликте с Навальным

Общество

Глава Чечни назвал Навального трусом и усомнился, что тот примет предложение Золотова

Грозный, 11 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров считает правильным поступок директора Росгвардии Виктора Золотова, который, защищая свою честь, вызвал на дуэль Алексея Навального. Настоящий мужчина только таким образом и должен реагировать на незаслуженные упреки злопыхателей, высказал свое мнение в соцсети чеченский лидер.

Напомним, Алексей Навальный опубликовал видеоролик о расследовании закупок продуктов для Росгвардии, в котором назвал фамилию директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова среди «прочих жуликов». В ответ на эти «оскорбительные, клеветнические измышления» Золотов направил видеобращение, в котором отметил, что «в офицерской среде не принято просто так прощать оскорбления», и призвал Навального к дуэли, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

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По словам Рамзана Кадырова, Золотов «сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства».

«Если нападающий, как шакал из-за угла, оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», — подчеркнул глава Чечни в своем посте в соцсети.

Однако, как уверен Кадыров, Навальный, скорее всего, «как обычно, спрячется за своей дешевой славой». В его характере, как отметил чеченский лидер, прятаться «за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа».

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Дела Алексея Навального
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