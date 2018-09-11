Жестокий флешмоб стал причиной детских истерик

Вашингтон, , 17:04 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб #MagicForHumansChallenge, который якобы заставляет детей поверить в магию. На деле же жестокий розыгрыш становится причиной детских слёз и истерик.

Суть пранка заключается в том, что «фокусник» накрывает ребенка покрывалом, а затем сдергивает его. Все присутствующие в помещении делают вид, что после такого манёвра жертва «волшебника» стала невидимой. Взрослых участников розыгрыша веселит такая игра, чего не скажешь о детях. Они верят в то, что стали невидимыми, из-за чего начинают кричать и плакать.

https://twitter.com/_makaylaanne__/status/1038529937240743936

https://twitter.com/yulissac48/status/1037548243180183552

Инициатором флешмоба стал американский фокусник Джастин Уилман, который подобным образом разыграл взрослого человека. Во время своего выступления он сперва проделал трюк с исчезновением с помощью своего коллеги, а затем предложил поучаствовать в представлении зрителей. Один из них согласился и вышел на сцену. Естественно, после сдергивания покрывала мужчина никуда не исчез, однако зрители сделали вид, что он действительно стал невидимым.

https://www.instagram.com/p/Bm6spxlllCN/

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