В Тюменской области девушку-инвалида держали взаперти без воды и пищи

Заводоуковск, Тюменская область, , 16:33 — REGNUM В Заводоуковске Тюменской области 22-летняя девушка, лежачий инвалид с детства, три дня находилась взаперти без воды и пищи. Её нашли спасатели, которых вызвали на из-за криков соседи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мать, которая заперла свою дочь-инвалида, где-то пьянствовала. Девушка сейчас находится в больнице. Но когда спасатели вскрыли дверь, она была без сознания, лежала на полу, голая, на куске поролона, сообщает «Комсомольская правда». Как говорят врачи, пациентка сильно истощена, у неё множество неправильно сросшихся старых переломов.

Кроме того, девушка не умеет читать и писать. Не выходила годами за пределы квартиры, которая находится в запущенном состоянии.

Как рассказала девушка соседям по палате, над ней издевались годами. Мать нередко пребывает в состоянии «белой горячки». Женщина кидается с ножом на дочь-инвалида и сожителя, ранее судимого, безработного. Инвалидская пенсия пропивается до копейки.

Родной отец девушки-инвалида давно скончался. Сестра отца давно хотела вытащить несчастную из ада, но она официально при живой матери ничего поделать со страшной ситуацией не может. В официальных структурах тёте задают вопрос: «А вы кто?».

После вскрывшегося ужаса, на девушку-инвалида обратили внимание органы опеки и попечительства Заводоуковска. После лечения её скорее всего отправят в интернат. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщают, что на данный момент проводится полицейская проверка ситуации.