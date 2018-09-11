Проект «Куначество», зародившийся в Кабардино-Балкарии, получит поддержку

Нальчик, , 16:07 — REGNUM Проект «Куначество», инициатором которого стала Кабардино-Балкария, поддержало Федеральное агентство по делам национальностей. По словам главы ведомства Игоря Баринова, поддержка будет состоять из методической, информационной и лоббистской помощи, в том числе в виде привлечения спонсоров, пишет ТАСС. Об этом Баринов 11 сентября заявил на полях Восточного экономического форума.

Чиновник отметил, что у агентства нет возможности оказать финансовую поддержку проекту «Куначество», так как ведомство существует в рамках Бюджетного кодекса и действующей государственной программы. Тем не менее, по словам Баринова, проект очень важный, направленный на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и принадлежности к религии.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Куначество» реализуется в Северо-Кавказском регионе с 2009 года. Суть проекта заключается в том, что семьи в разных субъектах округа принимают у себя на несколько дней молодого человека — кунака (от тюрк. «конак», «кунак» — гость). Проживая в доме у людей другой национальности и вероисповедания он знакомится с укладом жизни семьи, принимает участие в бытовых вопросах, в проводимых в населенном пункте молодежных мероприятиях.

Это, по замыслу инициаторов акции, способствует установлению межрегиональных, межконфессиональных и межэтнических связей и контактов. За четыре года в проекте приняло участие около 300 кунаков из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и других субъектов.