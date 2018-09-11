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Серебренникова оставили под домашним арестом до 19 октября

Общество

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия

Серебренникова оставили под домашним арестом до 19 октября
Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Москва, 11 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Московский городской суд продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в многомиллионных хищениях в «Седьмой студии», до 19 октября, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Серебренникову меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2018 года», — огласил решение судья.

Напомним, Серебренникова обвиняют в хищении денежных средств, выделенных Минкультом РФ на проект «Платформа». Речь идёт о 133 млн рублей. Уголовное дело следственные органы расследуют с весны 2017 года.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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