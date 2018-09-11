Правительство Крыма: в Армянске превышения концентрации вредных веществ нет

Армянск, Крым, , 15:32 — REGNUM Во всех контрольных точках Армянска превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Об этом 11 сентября заявил заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Отобранные вчера пробы атмосферного воздуха на содержание веществ, таких как аммиак, ангидрид сернистый, водорода хлорид, кислота серная, были исследованы Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе. По результатам лабораторных исследований во всех контрольных точках превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», — сказал вице-премьер. Он добавил, что мониторинг атмосферного воздуха будет вестись, как и ранее, ежесуточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о химическом выбросе, источником которого, как позже выяснилось, стал кислотонакопитель завода «Титан», стало известно 24 августа. 4 сентября было принято решение вывезти из города детей школьного и дошкольного возраста. По данным на 5 сентября, четыре человека были госпитализированы. Было принято решение об остановке работы завода «Титан». Источником выброса назвали кислотонакопители предприятия, а причиной — жару, приведшую к активным испарениям, а также — блокаду поставок пресной воды со стороны Украины.

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