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«Яндекс» устранил неполадки в работе почтового сервиса после сбоя

Общество

«Яндекс.Почта» работает в обычном режиме

Москва, 11 сентября 2018, 15:26 — REGNUM  Российская компания «Яндекс» устранила неполадки в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта», сообщает 11 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас «Почта» работает в обычном режиме», — заявили в компании.

Напомним, сбой в работе «Яндекс.Почты» произошел сегодня, 11 сентября, около 11:00 мск.

О неполадках в работе сервиса сообщали пользователи из ряда крупных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга и др.

Читайте ранее в этом сюжете: В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

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