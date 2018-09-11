«Яндекс» устранил неполадки в работе почтового сервиса после сбоя

Москва, , 15:26 — REGNUM Российская компания «Яндекс» устранила неполадки в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта», сообщает 11 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас «Почта» работает в обычном режиме», — заявили в компании.

Напомним, сбой в работе «Яндекс.Почты» произошел сегодня, 11 сентября, около 11:00 мск.

О неполадках в работе сервиса сообщали пользователи из ряда крупных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга и др.

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