Создатель Tencent: Человечество сможет преодолеть вызов технологий

Владивосток, , 15:04 — REGNUM Несмотря на стремительное развитие технологий в области роботизации и искусственного интеллекта, человечество сможет найти ответ на этот вызов, заявил основатель китайского инвестиционного холдинга Tencent Чарлз Идань Чэн на сессии «Переосмыслить образование во имя будущего», проходившей в рамках Восточного экономического форума, стартовавшего во Владивостоке 11 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Человеку стоит учиться, и необходимо эффективно учиться. Сфера образования будет развиваться, давление будет существовать — это искуственный интеллект, роботы. Но мы будем стараться обгонять роботов, действовать на упреждение. Когда мы столкнемся с работами — вот тогда образование и станет ответом», — заявил эксперт.

Чарлз Идань Чэн отметил, что в настоящее время общество ставит технологии превыше всего, хотя, по его мнению, это всего лишь инструмент в руках человека. Технологии должны работать на благо человека и общества. При этом, как подчеркнул эксперт, история неоднократно доказывала, что именно человечество всегда могло находить выходы из подобных ситуаций.

«Мы верим, что технологии должны работать на благо общества. Мы должны сделать так, чтобы технологии работали для людей, как собственность людей, ведь человек владеет технологиями. Конечно, будут различные вызовы, будут столкновения… Но я все же смотрю на ситуацию оптимистично», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии «Переосмыслить образование во имя будущего» основатель одного из крупнейших высокотехнологических китайских холдингов Tencent Чарлз Идань Чэн рассказал о продолжающейся тенденции на глобализацию в сфере образования. По его словам, ключевую роль в этом стали играть доступность услуг, растущее разнообразие контента и общая глобализация экономики.

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