На Урале двое врачей осуждены за смерть пациента

Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:54 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле осуждены двое хирургов. Их признали виновными в причинении пациенту смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Ночью 10 марта 2017 года гражданин был доставлен в Демидовскую больницу. Изначально ему поставили правильный диагноз, но оставили лежать без оказания какой-либо помощи. Уже утром его осмотрел другой врач и поставил неверный диагноз. При этом обследования не провели и не стали помещать человека в реанимацию.

Лишь вечером 10 марта по настоянию супруги его перевели в реанимацию. Но помочь уже не смогли. Днём 12 марта гражданин скончался.

Проведённые две экспертизы показали вину медиков. Их осудили к ограничению свободы: одного на 2 года, второго — на 1 год и 10 месяцев.