«Цензура, мат и разврат»: боец ММА о конфликте с Кридом и Тимати

Махачкала, , 14:48 — REGNUM Скандал вокруг певца Егора Крида набирает обороты. Теперь в поддержку известного дагестанского бойца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в конфликте с музыкантами лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) и Кридом выступил российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов. Сегодня, 11 сентября, в своём профиле в Instagram он опубликовал пост, где написал, что считает творчество вовлечённых в конфликт артистов «несёт в себе цензуру, мат и разврат».

По мнению Магомедшарипова, такие негативные тенденции Тимати и Крид несут и в Дагестан, поэтому спортсмен полностью поддержал позицию Нурмагомедова. Он призвал артистов не публиковать публичные обращения в адрес Хабиба и отметил, что, возможно, нравственные ценности обесцениваются как раз по вине людей, которые организовывают подобные концерты.

https://www.instagram.com/p/BnkdE3Jglep/

Как ранее передавало ИА REGNUM, причиной конфликта стала отмена концерта Егора Крида в Дагестане из-за многочисленных и оскорблений, в результате чего даже пришлось привлечь полицию, которая вычислила угоравших расправой певцу. Вскоре в поддержку артиста выступил рэпер Тимати, который записал видеообращение к Нурмагомедову. Тимати отметил, что для каждого — свой зритель, и заявил, что все дискуссии на этот счёт — глупость.

В конфликт оказался вовлечён и дагестанский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. В своём Instagram он написал, что все не обязаны отвечать на его призывы, но высказывать свою точку зрения ему никто не может запретить. В конце поста Нурмагомедов обратился к мужчинам Дагестана, отметив, что «многое упущено и многое не вернуть», но за будущее в ответе только её жители

https://www.instagram.com/p/Bnj5CJ6HKig/

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