В Липецкой области за полгода выявили 700 наркопреступлений

Липецк, , 14:42 — REGNUM В Липецкой области в первом полугодии 2018 года было выявлено 707 преступлений и 844 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, профилактику наркомании среди несовершеннолетних и молодежи обсудили участники заседания региональной антинаркотической комиссии 10 сентября.

За полгода сотрудники правоохранительных органов изъяли 26,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Это на 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Участники совещания отметили важность формирования негативного отношения подрастающего поколения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, мотивации и созданию условий к ведению здорового образа жизни.

«Это требует более эффективного взаимодействия силовых структур, медицины, общественности и администрации», — подчеркнула на заседании заместитель главы региона Людмила Летникова.

Также речь шла о необходимости закрепить достижения в противодействии наркомании, шире использовать в профилактике потребления психоактивных веществ возможности всех здоровых сил общества, РПЦ, правоохранительных органов и органов исполнительной власти и местного самоуправления Липецкой области.

«Наркомания, алкоголизм — в числе главных вызовов и угроз современного российского общества, от этой беды погибают десятки тысяч человек, поэтому масштабную работу в этом направлении мы будем продолжать. Успех в этом деле зависит от личной гражданской позиции руководителей служб и ведомств, от совести каждого, кому небезразлична наша страна», — считает глава региона Олег Королев.