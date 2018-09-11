Руденя: В Тверской области создадут 24 центра содействия семье

Тверь, , 14:41 — REGNUM 24 центра содействия семейному воспитанию будет создано в Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 11 сентября на заседании правительства региона, где обсуждалась реализация семейной политики и профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Необходимо повысить эффективность системы выявления семейного неблагополучия и предупреждения несчастных случаев с участием ребятишек, а также оказания помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной ситуации. Очень важно обеспечить постоянную трудовую занятость для таких родителей, а детей через внедрение новых, востребованных форм работы занять полезным делом, приучить к труду», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Именно решению этой задачи должны способствовать центры содействия семейному воспитанию — их в регионе планируется создать 24. В зону ответственности центров предлагается отдать профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности детей и подростков, работой по сохранению ребенка в семье. Также центры будут заниматься воспитанием и временным содержанием детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни. Проработать вопрос размещения центров в зависимости от количества неблагополучных семей на каждой территории региона поручил областному министерству социальной защиты населения губернатор.

Кроме того, в регионе планируется создать группы круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации — они могут появиться при детских садах, в каждом из муниципальных образованиях.

Отметим, что за последнее время, с 2016 по 2018 годы, в Тверской области число детей в неблагополучных семьях сократилось на 16%, в малообеспеченных — на 8%, в том числе, и за счет усиления работы по профилактике, а также мер соцподдержки. Сегодня в регионе более 40 видов социальных выплат, в том числе для семей с низкими доходами.

В первом полугодии в социально-реабилитационных центрах прошли реабилитацию 674 ребенка, из них более 540 возвращены в родные семьи, 53 переданы в замещающие. В связи с развитием института замещающих семей число детей-сирот, воспитывающихся в социальных учреждениях, сократилось на 31,5%. Сейчас в региональном банке данных числится 510 детей-сирот — на 64% меньше, чем пять лет назад, в 2013 году.