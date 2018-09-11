Эксперт на ВЭФ рассказал о глобализации в образовании

Владивосток, , 14:39 — REGNUM Одной из основных тенденций современного образования является его интернационализация, заявил основатель китайского высокотехнологического холдинга Tencent Чарлз Идань Чэн на сессии «Переосмыслить образование во имя будущего» в рамках Восточного экономического форума — 2018, проходящего во Владивостоке.

«По мере интернационализации предприятий и торговли все больше стало требоваться людей, которые образованы в интернациональном смысле. И согласно данным всемирной организации экономического сотрудничества и развития с 1970 года до 2015 года, за эти 45 лет, общий объем студентов, обучающихся за рубежом, от 800 тысяч вырос до 4 миллионов 500 тысяч», — заявил он.

По его словам, международное образование стремительно развивается не только по причине высокого спроса, но и благодаря развитию технологий. Чарлз Идань Чэн отметил, что интернет предоставил новые возможности для людей, желающих обучаться. При этом, если раньше несовершеннолетние не могли бы поехать учиться за границу без сопровождения взрослых или их поддержки, то сейчас уже стремительно развиваются интерактивные образовательные программы, рассчитанные на детей начиная с детского сада. В качестве примера эксперт привел онлайн-площадки, на которых можно изучать иностранные языки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум. Также на сессии «Переосмыслить образование во имя будущего» основатель Tencent Чарлз Идань Чэн заявил, что у российского образования есть явное преимущество в области точных наук и инженерии. Это, по его мнению, является серьезным фактором формирования образования будущего.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Tencent: Российские студенты имеют высокий потенциал в точных науках

Читайте развитие сюжета: Создатель Tencent: Человечество сможет преодолеть вызов технологий