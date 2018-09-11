«Поединок года»: соцсети о дуэли Золотова и Навального

Москва, , 16:24 — REGNUM Новость о том, что глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал блогера Алексея Навального на дуэль, вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи отмечают, что в последнее время новости российской политики становятся всё более абсурдными, и с иронией относятся к потенциальному поединку.

https://twitter.com/barabanch/status/1039446068696698880

В первую очередь юзеров поразил сам факт того, что человек, занимающий главенствующую должность, публично угрожает своему оппоненту. Поводом для множества комментариев также стал вызов именно на дуэль. Пользователи вспоминают времена, когда такое явление часто практиковалось.

«У нас какое тысячелетье-то на дворе?» — интересуется автор Telegram-канала «Невротик».

По мнению юзеров, в своём видеообращении Золотов допустил еще несколько ошибок. Они отмечают, что глава Росгвардии говорит с Навальным как с собеседником своего уровня, при этом как с видным участником политического процесса. Помимо этого, Золотов признаёт и легитимизирует «президентские амбиции» Навального.

«Золотов оправдывается перед Навальным за какой-то сок и другую ср*нь (отредактировано — прим. ред.), что ставит его ниже Навального. Золотов, весь из себя генерал, угрожает избить заключённого. Напомню, Навальный сейчас в тюрьме. Это барственно, но некрасиво смотрится со стороны», — пишет автор Telegram-канала «Расстрига».

"Звонил Навальный! Просил оставить его ещё на 300 суток в камере! Говорит, что не хочет с Золотовым драться», — шутит автор Telegram-канала «Товарищ майор».

Автор Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» также отметил, что Виктор Золотов обращается к Навальному не как частная персона, а от лица президента РФ.

«С точки зрения легитимации — не вы разговариваете с Навальным в этом ролике. А президент в вашем лице. Нам вот интересно, президент с таким подходом согласен?» — обратился к главе ведомства «Беспощадний пиарщик».

Пользователи также вспомнили, что Навальный и сам часто переходит на личности и оскорбляет оппонентов. Instagram-блогер Аня Краснопёрова считает, что пытаться победить оппозиционера его же главным недостатком — глупо и смешно.

В сети уже стал популярным мем про дуэль Золотова и Навального. Её поставили в один ранг с другим «поединком года» — боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в смешанных единоборствах.

https://twitter.com/8ktoto8/status/1039457429170384896

https://twitter.com/Kizyak_aul/status/1039455000492208128

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что «иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». Он подчеркнул, что в Кремле не видят в высказывании физическую угрозу Навальному.

«Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню».

Хотя многие пользователи не верят в то, что дуэль состоится, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала возможность показа поединка. В своём Telegram-канале она отметила, что для начала нужно узнать, кто будет правообладателем трансляции. Федерация бокса России, в свою очередь, готова предоставить площадку для боя Золотова и Навального. Генеральный секретарь федерации Умар Кремлёв сообщил радиостанции «Говорит Москва», что готов предложить Навальному тренера, чтобы он подготовился к поединку.

В то же время ряд пользователей поддержал Золотова в его желании вызвать на дуэль блогера. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале отметил, что глава Росгвардии всё делает правильно.

«Есть бой, чтобы сохранить жизнь, есть бой, чтобы отстоять честь. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов знает про это как офицер. И сегодня он сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой. Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», — написал Кадыров, предположив, что блогер не примет вызов.

Видеообращение Виктора Золотова появилось сегодня, 11 сентября, на YouTube-канале Росгвардии. Поводом для этого стало расследование «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о закупках продуктов для нужд ведомства. Золотов заявил, что блогер оскорбил и оклеветал его, а такие вещи в офицерской среде прощать не принято. Глава Росгвардии потребовал от оппозиционера дуэли, пообещав превратить противника в «отбивную».

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