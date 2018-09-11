В Московском зоопарке вывели потомство редких гвинейских турако

Москва, , 14:10 — REGNUM Сотрудники Московского зоопарка выкормили двух птенцов краснокнижних гвинейских турако, которые появились на свет 21 июня, сообщает 11 сентября пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что первые недели состояние африканских птиц вызывало большие опасения, они были очень слабы, однако в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Сейчас птенцам уже более двух месяцев, по размеру они догнали взрослых особей и почти полностью сменили черный детский пух на взрослое оперение: у них появляются фиолетовые и зеленые перья, а также характерный хохолок на голове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вольерах павильона «Дом обезьян» в Московском зоопарке на свет появился детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Отныне семейство из семи капуцинов плакс, живущих в зоосаде, — одно из самых многочисленных, сформировавшихся в неволе

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