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Мосгордума хочет ввести наказание за опасные селфи

Общество

Для руферов и зацеперов

Мосгордума хочет ввести наказание за опасные селфи
Иллюстрация: Explorationurbaine.com
Руфер. Всё ради селфи

Москва, 11 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Мосгордума намерена ввести наказание за опасные селфи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщила, выступая в Госдуме, представитель Мосгордумы Инна Святенко.

«Мы продумываем законодательную инициативу по всем опасным селфи», — сказала Святенко.

Мосгордума предлагает повысить штрафы для зацеперов — за проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах. Штраф предлагалось повысить со 100 рублей до 5 тыс. рублей.

В планах Мосгордумы ввести наказание для руферов — экстремалов, залезающих на крыши высоток.

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