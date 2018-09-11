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В Чечне начали готовить волонтеров для поиска пропавших детей

Общество

Специалистов по поискам пропавших детей обучают в университете спецназа

Грозный, 11 сентября 2018, 13:46 — REGNUM  В Чечне состоялась выдача сертификатов, прошедших обучение по программе поиска пропавших детей. Их получили первые 37 слушателей этой школы, организованной при Российском университете спецназа в Гудермесе. В их числе неравнодушные жители из разных регионов России. Об этом на своей странице в соцсети 11 сентября рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, который участвовал в церемонии вручения сертификатов об окончании школы.

Он подчеркнул, что в группу волонтеров входят настоящие патриоты. Став грамотными специалистами, они «смогут обучать такому благородному делу всех желающих в своих регионах», от Москвы до Сахалина, отметил чеченский лидер.

Инициатором создания такой школы волонтеров по поиску пропавших детей стала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Для волонтеров в Чечне была разработана специальная программа по тактической, технической, топографической, горно-лесной и медицинской подготовке.

Кадыров уверен, что вслед за первой группой курсантов в университет спецназа в Гудермесе приедут и другие желающие. Второй набор ожидатся уже в ноябре.

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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