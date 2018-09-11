В Чечне начали готовить волонтеров для поиска пропавших детей

Грозный, , 13:46 — REGNUM В Чечне состоялась выдача сертификатов, прошедших обучение по программе поиска пропавших детей. Их получили первые 37 слушателей этой школы, организованной при Российском университете спецназа в Гудермесе. В их числе неравнодушные жители из разных регионов России. Об этом на своей странице в соцсети 11 сентября рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, который участвовал в церемонии вручения сертификатов об окончании школы.

Он подчеркнул, что в группу волонтеров входят настоящие патриоты. Став грамотными специалистами, они «смогут обучать такому благородному делу всех желающих в своих регионах», от Москвы до Сахалина, отметил чеченский лидер.

Инициатором создания такой школы волонтеров по поиску пропавших детей стала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Для волонтеров в Чечне была разработана специальная программа по тактической, технической, топографической, горно-лесной и медицинской подготовке.

Кадыров уверен, что вслед за первой группой курсантов в университет спецназа в Гудермесе приедут и другие желающие. Второй набор ожидатся уже в ноябре.