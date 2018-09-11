Делегация из ФРГ совершает деловую поездку по заводам Татарии

Казань, , 13:37 — REGNUM Делегация германской федеральной земли Тюрингия приняла участие в деловой поездке по промышленным центрам Татарии с целью открытия новых возможностей для сотрудничества, сообщает 11 сентября пресс-служба Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева.

Встречи и семинары в рамках деловой поездки пройдут с 10 по 13 сентября с участием передовых компаний-партнеров Тюрингии в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.

«Цель семинара — представление обзорной информации по развитию различных направлений машиностроительной отрасли в Германии, знакомство с внедрением новейших технологий на примере конкретного немецкого предприятия», — говорится в сообщении.

Планируется, что в процессе поездки немецкие партнеры установят новые деловые контакты и откроют для себя новые возможности для сотрудничества. Организатор мероприятия — совместный Германо-Российский инжиниринговый центр «Машиностроение», созданный при участии вуза и ряда казанских предприятий.