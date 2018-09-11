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Делегация из ФРГ совершает деловую поездку по заводам Татарии

Общество

Гости из Тюрингии планируют установить новые контакты для расширения сотрудничества

Казань, 11 сентября 2018, 13:37 — REGNUM  Делегация германской федеральной земли Тюрингия приняла участие в деловой поездке по промышленным центрам Татарии с целью открытия новых возможностей для сотрудничества, сообщает 11 сентября пресс-служба Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева.

Встречи и семинары в рамках деловой поездки пройдут с 10 по 13 сентября с участием передовых компаний-партнеров Тюрингии в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.

«Цель семинара — представление обзорной информации по развитию различных направлений машиностроительной отрасли в Германии, знакомство с внедрением новейших технологий на примере конкретного немецкого предприятия», — говорится в сообщении.

Планируется, что в процессе поездки немецкие партнеры установят новые деловые контакты и откроют для себя новые возможности для сотрудничества. Организатор мероприятия — совместный Германо-Российский инжиниринговый центр «Машиностроение», созданный при участии вуза и ряда казанских предприятий.

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Машиностроение
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