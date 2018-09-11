ФАО стремится увязать традиционные продукты коренных народов с их культурой

Сан-Франциско, США, , 13:37 — REGNUM В исследовании Всемирной продовольственной организации (ФАО) говорится, что продукты питания коренных народов очень питательные и исключительно натуральные, поэтому ООН хочет увязать этот вопрос с территориальными правами, ресурсами, культурными правами коренных народов, сообщает Antaranews.

Специальный докладчик ООН по правам коренных народов Виктория Таули-Корпус заявила 10 сентября в Сан-Франциско, что препятствием для поддержания традиционных продуктов питания и блюд является необходимость производства продовольствия для экспорта, развитие инфраструктуры.

Но, конечно же, по ее словам, еще одним препятствием является идея о том, что западная пища превосходит пищу коренных народов. Просто потому, что традиционная пища в настоящее время производится без каких любо добавок, продукты питания коренных народов внезапно становятся «модными».

«Еда — это культура, она связана с торжественными мероприятиями, традициями, ритуалами», — подчеркнула Виктория Таули-Корпус.

В последние годы прослеживается значительный прогресс в международном мышлении и деятельности по вопросам коренных народов, включая историческое принятие Декларации ООН о правах коренных народов в 2007 году.

В число стран, получающих средства по линии Программы малых грантов, с наибольшим числом проектов, касающихся коренных народов, входят Индонезия, Боливия, Коста-Рика, Непал, Китай, Гватемала, Объединенная Республика Танзания, Малайзия, Палау, Тимор-Лешти, Аргентина, Белиз, Иран, Доминика и Намибия.