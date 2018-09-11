Законопроект о дне освобождения Крыма от фашистов внесен в Госдуму

Москва, , 13:29 — REGNUM Законопроект, устанавливающий в России новую памятную дату, внесли в Госдуму депутаты во главе с Натальей Поклонской («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Депутаты от Крыма предлагают отмечать 12 мая День полного освобождения города-героя Севастополя и Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков (1944 год).

Великая Отечественная война закончилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии 9 мая 1945 года. Однако, отмечают авторы, еще до наступления этих событий в 1944 году на территории полуострова проводились Крымская наступательная операция в период с 8 апреля — 12 мая силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Заключительным этапом являлся штурм Севастопольского укрепленного района.

Освобождением города Севастополя бои в Крыму не закончились. Приморская армия, 10-й стрелковый корпус 51 армии и 19 танковый корпус 12 мая штурмом взяли последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес, в результате немецко-фашистская группировка в Крыму была окончательно разгромлена.

«Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров», — отмечают депутаты.

Парламентарии напомнили, что 2019 год станет юбилейной датой — 75 лет со дня полного освобождения города-героя Севастополя и Республики Крым от немецкофашистских захватчиков.