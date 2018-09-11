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ГД приняла в первом чтении законопроект о времени в Волгоградской области

Общество

Казаки против

ГД приняла в первом чтении законопроект о времени в Волгоградской области
AndreaTasselli
Время часы

Москва, 11 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Законопроект о переходе Волгоградской области в третью часовую зону Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Волгоградская область исключается из 2-й часовой зоны (МСК, UTC+3) и относится к 3-й часовой зоне (МСК+1, UTC+4).

«Основанием послужило мнение населения области», — отметил в ходе заседания представитель Волгоградской областной думы Николай Семисотов.

18 марта 2018 года в Волгоградской области прошел референдум, на котором жители проголосовали за изменение часового пояса. Сейчас регион живет по одному времени с Москвой.

Вместе с тем депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия») выступил с позиции казаков.

«Большинство против того, чтобы менять часовой пояс и отличаться от Ростовской области. Как проходит референдум — все понятно», — сказал Водолацкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума решит вопрос с волгоградским временем

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Реформа часовых поясов
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