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В Twitter теперь будут объяснять непонятные шутки

Общество

Начинающий блогер принялся расшифровывать даже те шутки, которые не требуют объяснений

Кишинёв, 11 сентября 2018, 16:31 — REGNUM  В Twitter появился аккаунт, который объясняет шутки других пользователей соцсети. Всего за три дня на микроблог юзера из Молдавии Александра подписались чуть менее тысячи человек.

8 сентября Twitter-аккаунт «Загнивающий Запад» опубликовал фотографию протестной акции с подписью: «Россия едет в светлое будущее, просто нужно немного потерпеть». Вскоре под записью появился комментарий Александра, который попытался объяснить шутку.

https://twitter.com/eto_non_stop/status/1038378000289591296

После этого юзер стал регулярно объяснять чужие шутки. Пользователям соцсети пришёлся по душе такой юмор — к 10 сентября Александр набрал первую сотню подписчиков. Сейчас их количество уже достигло семи сотен.

https://twitter.com/Yoghikitt/status/1038757995080024064

https://twitter.com/eto_non_stop/status/1038763378632744960

https://twitter.com/wwwfuckmacru/status/826150102821650432

https://twitter.com/eto_non_stop/status/1039178198221824000

Оригинальный контент сразу привлекает внимание пользователей. Доказательство тому — художница из Аляски, создавшая необычный Instagram-проект Insta Repeat, посвященный плагиату. Девушка собрала в одном аккаунте самые повторяющиеся в лентах пользователей всего мира фотографии. На неё подписались уже более 240 тыс. человек.

https://www.instagram.com/p/BnSekhFlvii/

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