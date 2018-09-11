Госдума сокращает срок для принятия решения о выплате маткапитала

Москва, , 13:00 — REGNUM Правительственный законопроект, сокращающий сроки для принятия решения о выдаче материнского капитала до 15 дней, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Речь идет не о выплате самог материнского капитала, а о сроках, в течение которых органы принимают решение о выдаче сертификата на материнский капитал или об отказе от этого. Сегодня на эту процедуру закон предоставляет 30 дней. Правительство предлагает сократить этот срок в два раза.

Кроме того, с 14 дней до 5 дней предлагается сократить также и сроки рассмотрения органами сведений, необходимых для реестра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки семей.

Как отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), законопроект станет одной из мер господдержки материнства и детства в РФ.

«Думаю, это правильное решение. Внимательно проверять документы перед тем, как принять решение о выдаче сертификата, безусловно, необходимо, ведь речь идет о бюджетных деньгах. Но я уверен, что 15 дней — срок вполне достаточный для принятия такого решения. Программа по выплате материнского капитала — это большое подспорье для семей с новорожденными детьми, люди хотят получить сертификат как можно быстрее и без лишних проволочек. Уверен, что принимаемые Госдумой поправки будут этому всемерно способствовать», — отметил Огуль.