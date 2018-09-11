Квалификацию мусульманских религиозных деятелей повысят за 15 млн рублей

Казань, , 12:41 — REGNUM Для мусульманских религиозных деятелей России, в числе которых имамы, сотрудники приходов, преподаватели мусульманских религиозных организаций, будут организованы курсы повышения квалификации. Заказчиком аукциона выступил ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по договору с образовательным министерством России. Победителя определят 3 октября 2018 года, начальная цена лота — 15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обучение исполнитель должен будет организовать для 17 групп, включающих не менее 340 работников религиозных организаций, осуществляющих практическую деятельность в мусульманских приходах РФ.

Госзадание для университета из Казани направлено на реализацию подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Курсы будут проходить с 22 октября до 20 декабря 2018 года в Казани.

Задача победителя аукциона — организовать и провести 17 потоков курсов повышения квалификации для не менее 340 (не менее 20 человек за один курс) по направлению «Теория и практика управления мусульманской религиозной организацией». Курсы должны быть продолжительностью не менее 72 академических часов, включать лекции общей продолжительностью не менее 60 академических часов, семинары продолжительностью не менее 12 академических часов.

«Программа курсов должна носить междисциплинарный характер, обеспечивать реализацию комплексного подхода в обучении исламской теологии (ханафитский мазхаб, матуридистская акыда)», — отмечает в техзадании с уточнением, что в программе должны быть такие тематические модули, как богословские аспекты деятельности имама («исламское вероучение», «вопросы личного статуса в исламском праве: наследственное право», «вопросы личного статуса в исламском праве: семейное право»), модуль «государство и религия», модуль «управление мусульманской общиной», который включает вопросы управления мусульманской религиозной организацией, проповедническую деятельность и основы ораторского искусства, психологические аспекты управленческой деятельности имама и конфликтологию.

Учебные группы будут формировать из регионов России.

В задачи исполнителя также входит организация проживания и трёхразового горячего питания по стандартам халяль.