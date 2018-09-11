Донецкую фильтровальную станцию могут отремонтировать сегодня

Донецк, , 12:36 — REGNUM Ремонтные работы по восстановлению Донецкой фильтровальной станции (ДФС) пройдут 11 сентября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По сообщению МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), работники уже устранили повреждения на воздушной линии электропередач, после чего напряжение было подано на станцию. Тем не менее станция не заработала. Выяснилось, что дополнительно необходим ремонт трансформатора.

Напомним, с 6 сентября ДФС не работает. Из-за этого прифронтовая украинская Авдеевка осталась без водоснабжения, спасатели подвозят в город техническую и питьевую воду.

Отметим, ДФС находится рядом с линией фронта и часто подвергается обстрелам. Станция обеспечивает водой более 400 тыс. человек.

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