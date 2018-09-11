Вторник, 11 Сентября 2018 года
13:47:50 МСК

«Дело Беналля»: раскрыты подробности трудового договора

Общество

Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля зарабатывал 6000 евро в месяц и был агентом по особым поручениям

Париж, 11 сентября 2018, 12:35 — REGNUM  Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля зарабатывал 6000 евро в месяц. BFMTV раскрывает подробности трудового договора. Об этом сообщает Europe1.

25 июля Лайонел Лаверн, глава группы безопасности при президенте Франции, заявил, что Александр Беналля был сотрудником безопасности и сопровождал президента Эммануэля Макрона.

Спустя полтора месяца, когда дело Александра Беналля продолжает подвергаться «обстрелу» со стороны комиссии по расследованию, оказывается, что он был агентом по особым поручениям.

В четырехстраничном трудовом договоре бывшего сотрудника указан его статус: он является контрактным агентом кабинета Эммануэля Макрона, но какие именно поручения выполнял Александр Беналля не ясно.

Напомним, сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля избил манифестанта на демонстрации 1 мая в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Le Monde: Советник президента Франции избил демонстранта в Париже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить