«Дело Беналля»: раскрыты подробности трудового договора

Париж, , 12:35 — REGNUM Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля зарабатывал 6000 евро в месяц. BFMTV раскрывает подробности трудового договора. Об этом сообщает Europe1.

25 июля Лайонел Лаверн, глава группы безопасности при президенте Франции, заявил, что Александр Беналля был сотрудником безопасности и сопровождал президента Эммануэля Макрона.

Спустя полтора месяца, когда дело Александра Беналля продолжает подвергаться «обстрелу» со стороны комиссии по расследованию, оказывается, что он был агентом по особым поручениям.

В четырехстраничном трудовом договоре бывшего сотрудника указан его статус: он является контрактным агентом кабинета Эммануэля Макрона, но какие именно поручения выполнял Александр Беналля не ясно.

Напомним, сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля избил манифестанта на демонстрации 1 мая в Париже.

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