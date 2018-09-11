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В Ростове-на-Дону оборудуют центр безнадзорных животных

Общество

В вольерах уже поселились 200 собак

Ростов-на-Дону, 11 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  Территорию нового центра безнадзорных животных в Ростове-на-Дону, расположенную на улице Волоколамской, готовят под строительство административного здания и обустройство карантинной зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 11 сентября.

Здесь установлено 175 вольеров, в которых содержится 200 животных, все они получают полноценный уход и питание.

Центр безнадзорных животных на улице Портовой работает в качестве приемника. Здесь новых постояльцев после карантина вакцинируют и стерилизуют. На сегодняшний день здесь содержится 310 собак и 45 кошек, которые ждут переезда в центр на Волоколамской.

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ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года донские волонтёры предложили реализовать проект, с помощью которого численность бродячих собак будет снижена естественным и гуманным способом. Предполагается, что за восемь лет проблема безнадзорных животных в Ростове-на-Дону будет решена.

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Проблема бездомных животных и попытки ее решения
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