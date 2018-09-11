В Северную Осетию доставили мироточащую икону Божьей Матери

Владикавказ, , 12:18 — REGNUM Икону Божьей Матери, известную в народе под названием «Семистрельная», доставили 10 сентября в Северную Осетию. В течение пяти дней жители республики смогут помолиться у святыни и приложиться к ней, передает ГТРК «Алания».

Икона Божья Матерь «Семистрельная» — одна из самых почитаемых среди православных икон. Ее привезли из подмосковного села Бачурино. Святыня источает маслянистую ароматную жидкость, поэтому ее и считают мироточащей.

Верующие перед иконой просят помочь в противостоянии семи смертным грехам — они стрелами пронизывают Пресвятую Богородицу. Иначе эту икону называют еще «Умягчение злых сердец». Ранее к ней уже смогли прикоснуться православные в США, Австралии, Чехии, Белоруссии, Украине, Германии и Италии, сообщил сопровождающий икону Сергей Фомин.

В Северной Осетии святыня была доставлена в Бесланскую школу №1, где в 2004 году был совершен теракт, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 — дети. После этого «Семистрельную» выставят в храме Георгия Победоносца во Владикавказе, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы и в Ильинской церкви. Далее путь святыни продолжится в Южной Осетии.