Вторник, 11 Сентября 2018 года
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Отделить от уголовных: бизнесменов в тюрьмах «убеждают» платить

Общество

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов отмечает, что главная проблема соседства «экономических» и «уголовных» в изоляторах и тюрьмах – противоправное воздействие со стороны «уголовных»

Санкт-Петербург, 11 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Решение о создании в тюрьмах отдельных блоков для заключённых по экономическим статьям можно только приветствовать, оно позволит снизить уровень противоправного воздействия на осужденных предпринимателей со стороны «уголовных», отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 сентября, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, комментируя решение федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что руководство ФСИН поддержало его просьбу «отделить» в тюрьмах заключенных по уголовным статьям от заключенных по статьям экономическим. От предложения создать отдельное пенитенциарное заведение для осужденных по экономическим статьям ФСИН отказалась из-за слишком большого объема необходимых инвестиций.

Это было наше предложение, которое мы направили Борису Титову после посещения одного из следственных изоляторов. Прекрасно, что ФСИН решила пойти нам навстречу.

Проблема состоит в воздействии на предпринимателей, арестованных по экономическим статьям, со стороны тех, кто находится в тюрьмах по более тяжелым, уголовным обвинениям.

То, что там происходит, негативно сказывается как на психологическом состоянии граждан, так и на самих уголовных процессах. Есть случаи физического воздействия, насилия — предпринимателей таким образом «убеждают» платить.

Никаких других преференций для тех, кто арестован по экономическим статьям, не предполагается. Нормы и стандарты одинаковы для всех. Мы просили лишь отделить «экономических» заключенных от уголовных.

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