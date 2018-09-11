Пискарёвский парк в Петербурге попал под обследование

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 11 сентября большинством голосов одобрило в целом внесение изменений в городской закон «О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования». Этим решением в перечень вносится Пискарёвский парк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По результатам такого обследования этот обширный парк в Калининском районе города могут признать «особо охраняемой природной территорией» (ООПТ).

Ранее жители Калининского района выражали опасения в связи с тем, что в парке в ходе реконструкции могут вырубить часть деревьев, и это нарушит его уникальную экосистему. В Пискарёвском парке также обнаружились растения и животные, внесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Комплексное экологическое обследование «позволит определить точное количество редких представителей животного и растительного мира, имеющих место обитания на территории Пискаревского парка», отмечала автор законопроекта, депутат Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Добавим, для участков со статусом ООПТ установлен режим особой охраны.

Пискарёвский парк находится по соседству с Пискаревским мемориальным кладбищем и нуждается в благоустройстве: местами парк фактически переходит в дикорастущий лес.

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