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В Японии собака научилась говорить по-человечески

Общество

Сиба-ину умеет произносить два японских слова

Токио, 11 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  В Twitter стало популярным видео с сиба-ину, который умеет говорить по-японски. Хозяйка научила собаку произносить слова taberu («есть») и hanbagu («гамбургер»).

https://twitter.com/a_t_k123/status/1035860170121740288

В начале сентября девушка опубликовала в своём микроблоге ролик, на котором сиба-ину по кличке Бени повторяет за своей хозяйкой японские слова. В конце ролика собака получает лакомство за свои старания. Способности Бени оценили уже более 5 тыс. пользователей. При этом вполне вероятно, что скоро собака станет еще популярнее — в комментариях к посту многие журналисты просят хозяйку связаться с ними.

Ранее немалую известность приобрёл еще один представитель породы сиба-ину — пёс по кличке Стив. Его хозяин опубликовал на YouTube ролик, в котором пёс переходит реку по бревну, однако срывается и падает в воду. Неудача Стива сопровождается фразой хозяина: «Это фиаско, братан». Фраза очень понравилась пользователем рунета и практически сразу стала мемом.

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