В Ярославской области установили фотоловушки на «мусорных» нарушителей

Рыбинск, Ярославская область, , 11:54 — REGNUM В Рыбинске на месте, где жители организовали несанкционированную свалку на остановке общественного транспорта и ежедневно складировали пакеты с мусором, установили фотоловушку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

За три дня в объектив фотокамеры попали около 10 рыбинцев.

Как отмечают в администрации города Рыбинск, проблемы несанкционированных свалок чаще всего возникают в частном секторе. Жители домовладений не хотят заключать договор на вывоз мусора и предпочитают выбрасывать его там, где удобно. Для Запахомовского района таким удобным местом стал остановочный комплекс на улице Труда. На протяжении длительного времени местные жители несли свои отходы в урну на остановке, сваливали пакеты с мусором рядом. Предупреждения о недопустимости таких действий результата не дали.

И тогда коммунальные службы решили положить конец безобразию и установили на остановке фотоловушку.

«Камера работала в течение трех дней. За это время с мусорными пакетами, как на контейнерную площадку, на остановку пришли около 10 горожан. При этом видно, что ежедневно рабочие МУП «ДЭС» вывозят накопившиеся пакеты, но свалка появляется вновь. Фотоловушка зафиксировала и факт, как рабочие, пристыдив очередного ходока, заставили его унести свой пакет обратно», — рассказал начальник производственно-технического отдела МБУ «Управление городского хозяйства» Алексей Зубов.

Теперь в распоряжении коммунальных служб есть фотографии нарушителей. На первый раз их ждет общественное порицание, далее — штраф. Он составляет от 1 до 2 тысяч рублей на физическое лицо.

При этом в МБУ «Управление городского хозяйства» подчеркивают, что улица Труда — это только начало работы. Подобная акция будет проводиться и на улице Инженерной, где жители организовали несанкционированную свалку в тридцати метрах от мусорного контейнера.