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Минздрав Украины назначил нового ректора Национального медуниверситета

Общество

Противостояние преподавателей и студентов университета и минздрава Украины длится с начала 2018 года

Киев, 11 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  Исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца в Киеве стал Александр Науменко, сообщает 11 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, Науменко был назначен приказом министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что минздрав Украины считает действия исполняющего обязанности ректора университета Ярослава Цехмистера незаконными, как и его назначение.

Напомним, с начала 2018 года в Национальном медуниверситете длится противостояние преподавателей и студентов и минздрава Украины. Ведомство посчитало работу ректора университета Екатерины Амосовой неудовлетворительной и уволило ее. Студенты и преподаватели вышли в ответ на забастовку.

Однако через три дня преподавательский состав и студенты прекратили акцию протеста, заявив, что их требования «услышаны». После этого Амосову временно вернули на должность, но затем снова уволили.

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