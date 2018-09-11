Книги из Калуги отмечены на конкурсе «Университетская книга – 2018»

Томск, , 11:31 — REGNUM Книги Калужского государственного института развития образования получили дипломы и грамоты в трёх номинациях в рамках VIII Общероссийского конкурса изданий для высших учебных заведений «Университетская книга — 2018» в Томске.

Как сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области, справочное издание «Заслуженные учителя Калужской области: 1940−2015» под научной редакцией Марины Чеченковой получило диплом в номинации «Высокая культура издания» и грамоту в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание».

Историческая работа «История крестьянства Западного региона России: 1941 — середина 1980-х годов» О.В. Горбачева, И.В. Кометчикова и В.Я. Филимонова была награждена дипломом в номинации «Лучшее издание по гуманитарным и социальным наукам».

Напомним, в 2018 году, на базе Национального исследовательского Томского государственного университета состоялся VIII Общероссийский конкурс изданий для высших учебных заведений.

Его цель — выявление и поддержка лучших авторских коллективов отечественной высшей школы, повышение культуры учебных и научных изданий, а также поощрение издательских проектов, направленных на обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2018 году в конкурсе участвовали 32 российских субъекта из 6 федеральных округов. На конкурс было представлено более 300 изданий.