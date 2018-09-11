Оренбурженка объяснила следователям, почему выбросила сына на помойку

Орск, Оренбургская область, , 11:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области следователи выяснили мотив, из-за которого новорожденный младенец оказался на помойке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, 19-летняя мать пояснила, что находится в трудной жизненной ситуации и не в силах воспитывать сына.

19-летняя орчанка являлась воспитанницей детского дома и не желала такой же участи своему ребенку. Денег на аборт не нашла.

Поразмыслив над своей жизнью и участью ребенка, которого сама она вырастить не в силах, а отдавать в детдом не желает, девушка решила избавиться от родившегося в домашних условиях младенца.

Напомним, 10 сентября в мусорном баке обнаружено тело новорожденного мальчика. Установлена личность матери младенца, который родился в домашних условиях. По предварительным данным, ребенка лишили жизни.

Сейчас следователи ждут результатов экспертизы, которая прояснит ситуацию: был ли мальчик убит или родился мертвым. По ее итогам примут процессуальное решение.

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