На конкурс Фонда президентских грантов подано 9 843 проекта

Москва, , 11:07 — REGNUM На конкурс подано 9 843 проекта — это новый рекорд в системе грантовой поддержки некоммерческих организаций за всю ее историю (с 2006 года).

В прошлом году, когда администрирование грантов перешло единому оператору — Фонду президентских грантов, на первый конкурс поступило 6 623 проекта, на второй — 9 543. На первый конкурс 2018 года было представлено 9 175 проектов.

Таким образом, суммарно на конкурсы этого года подано 19 018 проектов против 16 166 в прошлом году. При этом в фонде отметили, что количество проектов могло бы быть еще больше, однако, в этом конкурсе впервые было запрещено направлять схожие заявки от одной организации по нескольким направлениям.

В 2018 году Фонд президентских грантов провел 112 образовательных мероприятий. В них приняло участие 15 357 человек. С учетом организованных в прошлом году семинаров фонд охватил 84 региона (все, кроме Чукотского автономного округа). Также фонд разработал и запустил онлайн-курс по социальному проектированию (онлайнкурсы.президентскиегранты.рф).

По итогам первого конкурса 2018 года было принято решение о поддержке 1 551 проекта на общую сумму 3,15 млрд рублей.

Объем грантовой поддержки для распределения в рамках второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей.

Во втором конкурсе 2018 года самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области — они подали 440 проектов. На втором месте — Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем — Республика Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов — 55%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 28%.Самое популярное грантовое направление среди участников конкурса — «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17% проектов. 14% заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 13% — по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 ноября 2018 года.

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