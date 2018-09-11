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Режиссер Никита Михалков перенес операцию

Общество

Здоровью режиссера Никиты Михалков, который ранее получил «малоприятную травму спортивного свойства», ничего не угрожает

Режиссер Никита Михалков перенес операцию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Никита Михалков

Москва, 11 сентября 2018, 11:00 — REGNUM  Актер и режиссер Никита Михалков, госпитализированный в Москве, перенес операцию. Об этом телеканалу «360» рассказал режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян.

«Он (Никита Михалков) сейчас болеет, была операция», — сказал Адабашьян.

По его словам, здоровью Михалков, который ранее получил «малоприятную травму спортивного свойства», ничего не угрожает.

Отметим, что сам Михалков никаких комментариев по данному вопросу пока не давал.

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