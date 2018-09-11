Режиссер Никита Михалков перенес операцию

Москва, , 11:00 — REGNUM Актер и режиссер Никита Михалков, госпитализированный в Москве, перенес операцию. Об этом телеканалу «360» рассказал режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян.

«Он (Никита Михалков) сейчас болеет, была операция», — сказал Адабашьян.

По его словам, здоровью Михалков, который ранее получил «малоприятную травму спортивного свойства», ничего не угрожает.

Отметим, что сам Михалков никаких комментариев по данному вопросу пока не давал.

Читайте также: Дочь Никиты Михалкова — из актрисы в режиссёры

А также: Михалков просит почти 1,5 млрд рублей из казны Петербурга на кино