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В день визита Папы Римского в столице Литвы — бесплатный транспорт

Общество

В связи с визитом римского понтифика самоуправление Вильнюса решило сделать подарок горожанам и гостям столицы

Вильнюс, 11 сентября 2018, 10:57 — REGNUM  В день визита Папы Римского Франциска в Вильнюс, 22 сентября, весь общественный транспорт в столице Литвы будет работать бесплатно, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 сентября. Такое решение объявили столичные власти, мотивируя его тем, что в Вильнюс прибудет в том числе множество прихожан католической церкви, а визит в целом является историческим, что требует отдельного подхода к удобствам перемещения жителей.

Власти Вильнюса также обратились к населению с просьбой не приезжать в места встречи с понтификом на личном транспорте, оставлять его на стоянках в отдалённых районах, и пользоваться бесплатным общественным транспортом. В центре города, с вечера 21 сентября и всё 22 сентября движение легковых автомобилей будет ограничено.

Папа Римский Франциск 22 сентября будет прибывать в Вильнюсе, 23 сентября в Каунасе, а 24−25 сентября посетит Латвию и Эстонию.

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Католицизм
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