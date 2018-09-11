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В Ярославском правительстве прокомментировали уход главы департамента ЖКХ

Общество

И поблагодарили за работу

В Ярославском правительстве прокомментировали уход главы департамента ЖКХ
Правительство Ярославской области

Ярославль, 11 сентября 2018, 10:43 — REGNUM  В правительстве Ярославской области официально подтвердили уход директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Директор департамента ЖКХЭиРТ Ярославской области Сергей Колесников покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы. Сергей Геннадьевич проделал большую работу и мы можем сказать ему только слова благодарности. Исполнять обязанности директора будет первый заместитель», — пояснили в региональном правительстве.

Сергей Колесников находится на посту директора департамента с начала этого года. Он сменил Андрея Лукашова, который, в свою очередь, был назначен на эту должность в сентябре 2016 года.

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