В Ярославском правительстве прокомментировали уход главы департамента ЖКХ

Ярославль, , 10:43 — REGNUM В правительстве Ярославской области официально подтвердили уход директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Директор департамента ЖКХЭиРТ Ярославской области Сергей Колесников покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы. Сергей Геннадьевич проделал большую работу и мы можем сказать ему только слова благодарности. Исполнять обязанности директора будет первый заместитель», — пояснили в региональном правительстве.

Сергей Колесников находится на посту директора департамента с начала этого года. Он сменил Андрея Лукашова, который, в свою очередь, был назначен на эту должность в сентябре 2016 года.