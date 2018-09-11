Хабиб Нурмагомедов жестко объяснил Тимати и Криду, кто они такие

Махачкала, , 10:25 — REGNUM В Дагестане не утихают страсти вокруг отмены концерта певца Егора Крида. Накануне свое видение ситуации изложил известный дагестанский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

По его словам, ему просто некогда заниматься всерьез этими разборками, поскольку он занят подготовкой к очередному бою, но своего мнения ему никто не запретит высказывать.

«Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие …, которые, мол, чего-то хотят», — написал Нурмагомедов в своем Instagram (орфография автора сохранена — ред. ИА REGNUM )

Напомним, ранее концерт Егора Крида был отменен в связи с оскорблениями и угрозами, поступавшими в его адрес. В дело даже пришлось вмешаться полиции, которая вычислила лиц, угрожавших расправой певцу в случае приезда в Дагестан.

За певца вступился его коллега по цеху рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Он высказался за то, что каждый выбирает себе по душе — кто музыку, кто спорт, при этом никто из музыкантов не призывает не посещать спортивные соревнования.

«Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, так это глупо. У каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира. Поэтому я считаю глупостью все эти дискуссии», — написал он в обращении к Нурмагомедову.

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