Обвиняемые в мошенничестве в США жители РФ частично признали вину

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM В США частично признали вину граждане России, которые были задержаны в конце июля текущего года по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемые предстали перед судом на первом слушании дела в Нью-Йорке.

По словам источника, граждан РФ, которым не позволили выйти под залог до суда, перевели в городскую тюрьму несколько дней назад.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце июля в США сотрудники ФБР задержали четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

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