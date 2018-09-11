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Обвиняемые в мошенничестве в США жители РФ частично признали вину

Общество

В конце июля в США сотрудники ФБР задержали четверых граждан РФ

Обвиняемые в мошенничестве в США жители РФ частично признали вину
Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия
«Чистосердечное» признание

Вашингтон, 11 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  В США частично признали вину граждане России, которые были задержаны в конце июля текущего года по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемые предстали перед судом на первом слушании дела в Нью-Йорке.

По словам источника, граждан РФ, которым не позволили выйти под залог до суда, перевели в городскую тюрьму несколько дней назад.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце июля в США сотрудники ФБР задержали четверых граждан РФ по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

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